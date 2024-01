Physik für Quereinsteiger

50 Prozent aller Physiklehrer sind fachfremde Lehrkräfte

Um dem entgegenzuwirken hat das Land in Kooperation mit der Bildungsdirektion, der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland (PPH) und dem Physik-Experten Werner Gruber den Hochschullehrgang „Schwerpunktlehrer in Physik“ ins Leben gerufen. Damit setze man, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler, einen wegweisenden Schritt zur Verbesserung des Physikunterrichts an Mittelschulen, wo aktuell 50 Prozent aller Physikstunden von fachfremden Lehrkräften unterrichtet werden.