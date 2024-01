Unfall beim Ausparken: Lenkerin mit 3,1 Promille

Noch am selben Abend konnten Polizisten in der Stadt Salzburg einen weiteren Alko-Lenker stoppen: Ein Flachgauer (60) hatte 1,4 Promille im Blut. Er gab an, drei bis vier Bier getrunken zu haben, und glaubte, dass er noch fahren durfte. Zusätzlich zur Führerscheinabnahme wurde er angezeigt.