Pongauer mit Krypto-Gewinnen in die Falle gelockt

Anfang Jänner stieß der Pongauer auf eine verlockende Online-Werbeanzeige, die versprach, durch kluge Investitionen in Kryptowährungen beträchtliche Gewinne zu erzielen. Ohne zu zögern, gab er auf der Seite seine persönlichen Daten, einschließlich seiner Telefonnummer, an. Am 11. Jänner wurde der 53-Jährige von einem unbekannten Täter kontaktiert, der sich mit einer französischen Nummer meldete. Der Betrüger erklärte dem Pongauer, wie die Investition ablaufen würde, und forderte dabei auch die Übermittlung der TAN-Codes des Opfers. Während die beiden über mögliche Investitionen diskutierten, schlug der Täter zu.