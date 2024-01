Schlager-Doppel stellt Weichen im Kampf um Platz 1

Wir wollen nach dem Grunddurchgang Erster sein.„ Von Mario Huber kommt die klare Ansage der Eisbullen vor dem richtungsweisenden Schlager-Doppel in der Eishockeyliga. Der Meister düste traditionell bereits am Tag vorm Ungarn-Spiel los, darf sich nicht von zuletzt 14 siegreichen Duellen mit Fehervar blenden lassen. Auf dem Heimweg wird in Wien genächtigt, ehe am Sonntag Leader KAC zum Dauerbrenner kommt. “Es gilt den Spielern die Zeit zwischen den Partien bestmöglich zu gestalten", weiß Oliver David.