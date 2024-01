Bekiffter ohne Führerschein fuhr mit Gefahrgut-Lkw

Unfassbar, was alles auf unseren heimischen Straßen unterwegs ist: In Innsbruck wurde am Mittwoch der Lenker eines Klein-Lkw aus dem Verkehr gezogen, der zum einen keinen Führerschein hat und zum anderen ohne die erforderlichen Dokumente bzw. Schutzausrüstungen für das transportierte Gefahrgut unterwegs war. Darüber hinaus stand der Verdächtige augenscheinlich unter Drogen.