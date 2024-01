Dreier kürte sich erstmals zur Europameisterin

Dreier meisterte den Aufstieg in 22:26 Minuten, Alba de Silvestro (It) und Marta Garcia-Farres (Spa) komplettierten das Podium. Für die Pinzgauerin ist es die zweite Medaille bei Europameisterschaften, vor zwei Jahren holte sie in Spanien, ebenfalls in ihrer Paradedisziplin, Bronze. Mit ihrem Erfolg im französischen Flaine darf sie sich nun Europameisterin nennen.