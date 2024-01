Frauen bei Après-Ski-Party plötzlich bewusstlos

Große Aufregung am Mittwoch bei einer Après-Ski-Musikveranstaltung im Skigebiet von St. Anton am Arlberg in Tirol. Drei junge Urlauberinnen verloren plötzlich das Bewusstsein und kippten um. Alle drei Frauen mussten ins Krankenhaus - eine Betroffene wurde sogar mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Polizei steht noch vor einem Rätsel.