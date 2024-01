Massenvertreibung aus D++Orgasmus-Päpstin gefeuert

Auf TikTok ist die selbsternannte „Orgasmus-Päpstin“ für manche eine Hilfe. Sie will das Liebesleben von Menschen über 45 Jahren neu beleben. Die 47-Jährige arbeitet hauptberuflich als Lehrern in einer Gemeinde in Oberösterreich. Dort kommt die Pädagogin nicht gut an und wurde gekündigt. Fristlos, womit sie auch ihren Anspruch auf Abfertigung verlor. Aufgeflogen ist die Sache, weil der Vater eines Schulkindes die Aktivitäten von Ring „zufällig“ entdeckte und meldete.