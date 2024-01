Mit 15 im Gefängnis: Polizei entlarvt Räuber-Bande

Die drei Syrer im Alter von 15, 16 und 20 und der Deutsche (15) haben in ihrer Freizeit offenbar nichts Besseres zu tun, als Leute auszurauben. Die Verdächtigen schlugen offenbar in wechselnder Zusammensetzung zu. Am 3. Jänner sollen sie in Kufstein einen 21-jährigen Einheimischen mit Faustschlägen attackiert und ihm unter anderem einen geringen Geldbetrag geraubt haben.