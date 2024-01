Streitbares „Vorstadtweib“ Nina Proll wird 50

Nach der Matura am katholischen Mädchengymnasium Sacré Cœur besuchte sie ein Jahr lang die „Theater an der Wien Studios“ der Vereinigten Bühnen Wien. 1996 schloss sie an den „Performing Arts Studios Vienna“ ab, wobei sie noch während ihrer Ausbildung an Musicalproduktionen etwa in Kärnten oder Niederösterreich mitwirkte. 2004 spielte sie außerdem die Hauptrolle in der VBW-Produktion „Barbarella“ am Raimund Theater. Die Musicaladaption des Kultcomics fiel in der Kritik allerdings recht einhellig durch.