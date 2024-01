Jugendliche raubten mehrere Minderjährige aus

Fünf Angeklagte mit Migrationshintergrund müssen sich am Montag vor dem Schöffengericht in Feldkirch verantworten. Es geht um minderschweren bis schweren Raub, Erpressung, Nötigung und Kinderpornografie. Insgesamt zehn Vorfälle, alle begangen im Zeitraum Februar bis August vergangenen Jahres in Vorarlberg.