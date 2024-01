Islamistische Hetzer in Schulen ++ So lebt Breivik

Selbsternannte Prediger sind die Berühmtheiten der islamistischen Szene auf TikTok und Co. Islamistische Hetzer treiben mittlerweile ihr Unwesen an Schulen. Außerdem: Massenmörder Anders Breivik lebt in einer zweistöckigen Luxuszelle. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.