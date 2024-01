Trotz Spenden-Rekord: Tierschützer in Kostenfalle

4500 Tiere versorgt

Freilich hatten die Mitarbeiter nicht nur mit den Finanzen alle Hände voll zu tun. Rund 4500 Tiere wurden im Vorjahr versorgt, knapp 2000 konnten in ein neues Zuhause vermittelt, weitere 1000 in die Natur ausgewildert werden. Aktuell werden 1500 Tiere in Vösendorf versorgt, viele davon Jungtiere. Besonders in Erinnerung blieb die Abnahme von 33 Katzen in Mödling, die selbst das größte Tierheim Österreichs an die Grenzen brachte, aber auch jene eines einjährigen Berberaffen.