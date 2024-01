Zwei Olympiasieger eröffnen den Wiener Opernball

„Ich wäre selbst nie auf die Idee gekommen, einmal den Opernball zu eröffnen“, erzählt Fiona, die eine Lehre zur Restaurant-Fachfrau absolviert. Für ihren Tanzpartner Niklas hingegen geht heuer am 8. Februar, wenn die beiden in weißem Kleid und Frack in der Staatsoper debütieren und Linkswalzer tanzen werden, ein Traum in Erfüllung.