Neues Drama um Argentinien-Star Lavezzi

Nicht der erste Zwischenfall

Die nächste Aufregung um den ehemaligen Stürmer von PSG und der SSC Neapel. Kurz vor Weihnachten war Lavezzi mit einer Stichwunde im Bauch in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auch hier herrscht weiter Unklarheit. Während Medienberichte davon sprechen, dass die Wunde aus einem eskalierten Familienstreit resultierte, erklärt die Familie, dass der 38-Jährige sich beim Wechseln einer Glühbirne verletzt habe. Über seinen aktuellen Zustand ist nicht viel bekannt. Nach einer Reihe von Studien in einer Klinik wurde Lavezzi mittlerweile in ein Rehabilitationszentrum verlegt.