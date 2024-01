Einbruch in Schule: Kinder müssen wieder heimgehen

Just zum Start der neuen Kältewelle war die Heizung in der Volksschule Krems-Stein in der Nacht aufgefallen. Doch kein technischer Defekt war an der frostigen Begrüßung schuld - Einbrecher waren in der Nacht ins Gebäude eingedrungen. Dabei wurde laut Polizei auch die Heizung beschädigt.