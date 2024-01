Fußgänger (33) stirbt bei Autounfall in Wien

Ein 33 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Schönbrunner Straße in Wien-Meidling ums Leben gekommen. Der Fußgänger soll mit seiner 24-jährigen Begleiterin einen Schutzweg bei Rotlicht überquert haben. Die beiden wurde daraufhin von einem Auto erfasst. Der Mann erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen - die Frau wurde schwer verletzt.