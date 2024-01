Randalierer zogen in Flirsch Spur der Verwüstung

Mehrere Vandalen trieben in der Nacht auf Samstag in Flirsch im Tiroler Bezirk Landeck ihr Unwesen. Die Täter rissen unter anderem Schneestangen aus, beschädigten Laternen und Verkehrsschilder und warfen Müllkübel und einen Zaun in einen Bach. Die Polizei konnte vier junge Tatverdächtige ausforschen.