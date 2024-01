Vier Verletzte nach Böller-Unfall bei Glöcklerlauf

Um 18 Uhr sollten, wie jedes Jahr, drei Böllerschüsse das Startsignal für die Passen, also die Glöcklergruppen, geben. Ein 66-jähriger Einheimischer war in der Ortschaft Rindbach für das Zünden der Böller verantwortlich und hatte die drei Vorrichtungen in vermeintlich sicherer Entfernung von den Zusehern aufgebaut, die dem Abmarsch der örtlichen Gruppe beiwohnen wollten - die Passen aus den verschiedenen Dörfern treffen dann später zum Hauptlauf in Ebensee zusammen.