Geht Sternsingen auf der Skipiste? Ja und wie!

Die Aktion kam wie erstmals im Vorjahr auch gestern sehr gut an. „Die Skifahrer haben sich voll gefreut, besonders die alten“, berichteten die Schülerinnen, die die „Krone“ am Berg telefonisch erreichte. Während seiner Abfahrten in wallenden Gewändern zog das Quartett alle Blicke auf sich. Immer wieder baten Wintersportler die Sternsingerinnen um gemeinsame Fotos.