„Jede Frau möchte natürlich die Schönste sein“

Designerin Erika Suess hat sich mit ihren Traumroben schon längst einen Namen gemacht, somit ist es nicht verwunderlich, dass auch Ekaterina Mucha ihr einen Besuch in ihrem Atelier abgestattet hat. „Ich glaube, ich habe 70 Stunden an diesem Kleid genäht“, schmunzelt die Modeschöpferin. Sehen Sie im Video, auf welches Kleid die Wahl gefallen ist und warum der Satz „Männer ziehen sich für Frauen an, Frauen für andere Frauen“ für Ekaterina Mucha mehr als nur ein Fünkchen Wahrheit enthält.