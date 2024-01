Mega-giftige Rekordspinne in Australien entdeckt

Spinnen werden in Park gemolken

Der Park ist der einzige Ort in Australien, an dem die Männchen für ihr Gift gemolken werden, um so ein sogenanntes Antidot herzustellen. Grund: Die Männchen sind fünf- bis sechsmal giftiger als die Weibchen - und ihr Toxin eignet sich besonders gut für die Herstellung eines lebensrettenden Gegengifts.