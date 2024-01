Läuft! Niederösterreichs Skipisten stehen bereit

Obwohl der hohe eisige Norden auf geringer Seehöhe liegt – auch im Waldviertel laufen trotz warmer Witterung die Skilifte in Kirchbach und Harmanschlag auf Hochtouren. Sollte in nächster Zeit genug Schnee fallen, bietet die Tourismusdestination dort am 13. Jänner einen Langlauf-Aktionstag in Karlstift, Bärnkopf und Groß Gerungs an. „Wir hatten bisher eine tolle Saison und bieten auch jetzt gute Verhältnisse“, freut sich Franz Jahn, Obmann des Skidorfs Kirchbach, das die Piste künstlich beschneit.