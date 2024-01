„2024 wird anstrengend, aufregend, durchwachsen“

Arbeitskräftemangel, hohe Energiepreise und eine hohe Inflation. Dieser Mix stellt Tirols Betriebe auch 2024 vor Herausforderungen, wie WK-Chefin Barbara Thaler und Franz Jirka, WK-Bezirksobmann für Innsbruck-Stadt, betonen. Trotzdem versucht Thaler, positiv in das neue Jahr zu blicken: „Mit unserem Branchenmix steht der Standort noch gut da. Die Digitalisierung und Automatisierung hat an Fahrt aufgenommen und kann die Firmen in der Produktion entlasten. Und die Wirtschaftstreibenden haben Mut und Freude, neue Dinge zu entwickeln.“