Auf Video: Jäger prügelt brutal auf Hund ein

Das Video ging viral und rückt die beteiligten Hundeführer in kein gutes Licht. Für Tierschutzaktivist Georg Prinz (VGT) liegt klar auf der Hand: „Der brutale Umgang mit den Hunden in diesem Video zeigt: Für diese Jäger sind Hunde bloß Werkzeuge, die man schlägt, wenn sie nicht so ‘funktionieren‘, wie sie sollen, und keine Familienmitglieder.“