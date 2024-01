Granate aus Myanmar trifft Grenzstadt in China

Im Konflikt von Rebellen und der Armee in Myanmar ist in einer chinesischen Grenzstadt eine offenbar fehlgeleitete Granate eingeschlagen und hat laut Staatsmedien mehrere Menschen verletzt. China habe nach dem Vorfall in Nansan in der südwestchinesischen Provinz Yunnan bei den „betroffenen Parteien“ Protest eingelegt, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Donnerstag in Peking.