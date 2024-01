Aufatmen nach Fällen von Tuberkulose in Kuhstall

Nachdem fünf Rinder Mitte Dezember in einem Jungviehzuchtbetrieb im Tiroler Lechtal (Bezirk Reutte) positiv auf Tuberkulose (Tbc) getestet worden waren, hat das Land am Mittwoch Entwarnung gegeben. Tbc-Reihenuntersuchungen in den Risikobetrieben im oberen Lechtal, Stanzertal, Verwall und den Karwendel-Almen im Bezirk Schwaz brachten demnach keine weiteren Fälle von Rinder-Tbc zutage. Rund 7000 Rinder in 700 Betrieben wurden untersucht.