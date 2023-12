Fünf Rinder in Tirol positiv auf TBC getestet

Die infizierten Rinder waren im Rahmen des TBC-Überwachungsprogramms, das jährlich in Risikogebieten (oberes Lechtal, Stanzertal, Verwall, Karwendel-Almen im Bezirk Schwaz) durchgeführt wird, gefunden worden. „Der endgültige Befund steht noch aus und wird erst in acht bis zehn Wochen vorliegen, alle bisherigen Untersuchungen weisen jedoch eindeutig auf TBC hin“, heißt es in einer Aussendung vom Land Tirol.