Flugzeug steht in Flammen ++ Graz unter Schock

In der Silvesternacht hat ein Feuer im Grazer Innenstadtlokal „Stern“ in der Sporgasse gewütet.Eine Person kommt dabei ums Leben. 21 Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.Die Ermittler haben die Spurensicherung am völlig ausgebrannten Lokal abgeschlossen. Einige Gäste, die nur leichte Verletzungen erlitten haben, wurden bereits befragt. Allerdings sind noch nicht alle Zeugen in der Lage ihre Aussage zu machen.