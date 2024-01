ÖFB-Team: Diese Liebe geht unter die Haut

Seine Liebe zum von ihm mit gegründeten ÖFB-Fanklub Blutgruppe Rot-Weiß-Rot hat sich Martin Wachter auch tätowieren lassen. Besonders gelungen ist dabei das Popeye-Tattoo. Noch stärker als die Spinat liebende Comic-Figur ist die Tatsache, dass der Steirer abgesehen von der Corona-Zeit kein einziges Match von Österreichs Nationalteam verpasst. Der Obmann des Fanklubs „Blutgruppe Rot-Weiß-Rot“ fuhr mit Stiefbruder Uwe, seinem Stellvertreter Tom Dormann und Helmut „Heli“ Hasenburger (mit 78 derzeit vor Xaver Schlagers Opa Johann das älteste Mitglied) am 26. Mai 2016 sogar zum Testspiel im EM-Trainingslager in der Schweiz gegen Sechstligist Schluein. Für den 14:0-Sieg nahm das Quartett 1400 Kilometer an einem Tag auf sich.