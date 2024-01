Pariser Gericht kippt Vorteile für Sport-Verbände!

Die FIFA hatte 2021 eine Außenstelle im Pariser Palastbau Hôtel de la Marine eröffnet. Der Weltverband wurde 1904 in Paris gegründet und zog 1932 an seinen heutigen Hauptsitz in Zürich um. Offiziell will die FIFA in Frankreichs Hauptstadt ihre Verbindungen zur französischsprachigen Fußball-Welt, aber auch zu Institutionen wie der Unesco - der Kulturorganisation der Vereinten Nationen - verbessern.