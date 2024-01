Diese BK-Einheit jagt Mörder und Drogenbosse

Österreicher betrog von Asien aus im großen Stil

Auf zwei Fälle aus dem laufenden Jahr sind die Zielfahnder besonders stolz. Ein Serbe, der in großem Stil in Europa mit Kokain handelte, wurde in Thailand geschnappt. In Indonesien legten die Kriminalisten einem Österreicher nach schwerem gewerbsmäßigem Betrug das Handwerk. Da bei derartigen Auslandseinsätzen verstärkt internationale Unterstützung benötigt wird, ist die Einheit Gründungsmitglied der internationalen ENFAST.