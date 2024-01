Bodenretter kämpfen weiter um Kindergarten-Wiese

„Unsere Florianis, denen ob ihres freiwilligen Dienstes am Nächsten mein absolute Hochachtung gilt, müssen nur ganz selten ausrücken. Das Depot im Nachbarort – nur wenig von uns entfernt – wurde außerdem schon saniert“, so die tapfere Naturschützerin, die jetzt von einer – ebenfalls den Kopf schüttelnden – zweifachen Mutter Schützenhilfe bekommt: „Warum gibt man hier 400.000 Euro aus, wenn in der Volksschule Mühlbach seit mehreren Jahren schon ein Turnsaal fehlt und die Kinder sich für schulische Körperertüchtigung ins fast zehn Kilometer weiter Ravelsbach hetzen müssen?“