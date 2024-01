Wie haben Sie den Jahreswechsel verbracht?

Das Jahr 2023 wurde in Österreich wieder mit buntem Feuerwerk über den Dächern verabschiedet und das neue Jahr eingeläutet. Wie haben Sie Silvester verbracht? Welche Traditionen pflegen Sie zum Jahreswechsel? Was gehört bei Ihnen immer dazu? Wir freuen uns auf Ihre Erzählungen in den Kommentaren!