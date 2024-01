Bergsilvester erlebte einen ruhigen Jahreswechsel

Neujahrsputz durch junge Männer

Mit Besen, Schaufeln und Müllsäcken rückten auch heuer am ersten Tag des Jahres acht eifrige Mitglieder der Jugendorganisation Ahmadiyya Muslim Jamaat zum schon traditionellen Neujahrsputz in Innsbruck aus und halfen freiwillig zwischen 8 und 10 Uhr die Straßen nach der Silvesternacht zu reinige. Für die islamische Reformgemeinde - die es in 200 Ländern gibt - ist die Aktion ein Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass Muslime in Europa in Frieden leben können.