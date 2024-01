Tiroler beim Abfeuern verbotener Raketen erwischt

18-Jähriger ist Wiederholungstäter

Die noch nicht abgefeuerten, verbotenen Feuerwerkskörper sind sichergestellt worden. „Entsprechende Anzeige an die Behörde wird erstattet werden“, so die Exekutive. Der 18-Jährige wurde bereits am 25. Dezember wegen des Besitzes von mehreren Hundert verbotenen Feuerwerkskörpern der Behörde angezeigt.