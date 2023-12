Prosit 2024! Diese Feste locken im Burgenland

Ins neue Jahr tanzen

Die mittelalterliche Burgruine Tabor gilt als Wahrzeichen von Neusiedl am See. Vor dieser beschaulichen Kulisse lädt der Fußballverein zur Silvesterparty ein. Alle Feierwütigen können im James Dean Disco Club in Eisenstadt, im Jazz Pub Wiesen und in der Orangerie beim „La Danza Finale“ ins neue Jahr tanzen. Mit oder ohne Flugzug lockt der Flugplatz Punitz am Silvestertag zahlreiche Besucher an. Kesselgulasch wird serviert.