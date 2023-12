Mohseni: „Traumrolle wäre Österreichs James Bond“

Es gibt ja nicht so viele Frauenfiguren in dem Film. Warum war es besonders wichtig, dass diese Charaktere glaubwürdig sind?

Hasun: Das habe ich natürlich für mich überprüft. Was ist das für eine Frau? Und ist das jetzt eh nicht so ein Klischee? Und ich fand dann aber eben, dass die Beatrice durch ihre Klugheit und durch ihren Witz und ihren Mut so viel mitbringt, das fand ich wahnsinnig wichtig. Und auch, dass sie auf Augenhöhe mit Reza ist. Gerade in so einem Film, der in einem männerlastigen Milieu spielt.

Mohseni: Jeder weibliche Charakter in dem Film ist eine starke Frau. Die Mama von Beatrice und die Mama von Reza zeigen Präsenz und Stärke und weisen Reza immer wieder in die Schranken.