Genua gegen Inter Mailand - ab 20.45 Uhr LIVE

Mit seiner sensationellen Tor-Vorlage beim 2:0 gegen Lecce mit der Ferse tankte Arnautovic zulezt viel Selbstvertrauen und Lob. Trainer Simone Inzaghi ließ den ÖFB-Kicker bereits zum zweiten Mal in Folge in der Startelf ran, weil Lautaro Martinez wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel ausfiel. Und auch heute stehen die Chancen für einen Platz in der Startelf gut.