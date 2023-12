Hund, Katz und Maus suchen ihr Neujahrsglück!

Aufgegriffen in Flaurling.

Am 6. Dezember trieb sich in der Bahnhofsiedlung in Flaurling diese süße Katze herum und wurde aufgrund einer Verletzung am linken Hinterbein zum Tierarzt gebracht. Dieser schätzt sie auf circa sechs Jahre. Außerdem ist die Streunerin nicht gechippt, relativ klein und sehr zutraulich. Derzeit wird sie von ihren Findern gepflegt. Wer vermisst die kleine Schönheit oder weiß, zu wem sie gehört? Telefonnummer: 0512/581451.