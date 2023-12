Häftling wollte vor der Behandlung ausreißen

Oh du fröhliche, oh du selige - nicht so in der Justizanstalt Graz-Jakomini! Wie die „Steirerkrone“ durch einen anonymen Anruf erfahren hat, konnten aufmerksame Justizwachebeamte im letzten Moment die Flucht eines 19-jährigen Steirers – er sitzt wegen eines Betrugsdelikts und illegalen Waffenbesitzes ein – verhindern.