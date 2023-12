Abverkauf und Umtausch locken Kunden in Geschäfte

Was man beim Geschenkumtausch beachten sollte

Der Konsumentenschutz des Landes informiert zudem die Kunden, was sie bei Reklamationen beachten müssen: Ein 14-tägiges Widerrufsrecht gibt es nur im Online-Handel. Im stationären Handel gibt es eigentlich kein gesetzlich verankertes Rückgaberecht. Umtausch oder Rückgabe ist hier Vereinbarungssache. Viele Geschäfte bieten dies jedoch von sich aus an. „Idealerweise sollte diese Vereinbarung am Kassazettel bestätigt werden“, so Vizelandeschefin Astrid Eisenkopf.