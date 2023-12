Zahl der Verkehrstoten im Ländle zurückgegangen

Grund zur Freude besteht dennoch keiner. Zum einen, weil jeder Unfalltod für die Hinterbliebenen eine Katastrophe ist - wird ein Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen, sind die Folgen besonders traumatisch. Und zum anderen, weil in Vorarlberg in der jüngeren Vergangenheit die Straßen auch schon sicherer waren: Im Jahr 2015 wurde mit neun die historisch niedrigste Anzahl an Verkehrstoten verzeichnet, im Jahr 2016 kamen im Land elf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.