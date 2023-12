In Klopp gekracht: Lange Pause für Liverpool-Profi

Arsenal bleibt vorne

Aus sportlicher Sicht bekamen die Fans an der Anfield Road ein spannendes Duell zu Gesicht, in dem erst die Gäste den Ton angegeben hatten, ehe die „Reds“ das Spiel in der zweiten Hälfte dominierten. Mit dem 1:1 bleibt Arsenal vor Liverpool Tabellenführer der Premier League.