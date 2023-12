„Die Leute kaufen wieder mehr ein“

„Shoppingcenter haben mich immer fasziniert“

Hofbauer ist heuer 60 geworden, der gebürtige Wiener hat bereits viele Stationen in ganz Europa hinter sich. Sein erster größerer Job war im Dorotheum. „Schon mein Opa hat in einem Auktionshaus gearbeitet, als Kind hat es mich immer fasziniert. Als Auktionator habe ich alles versteigert, was es so gibt. Von Unterwäsche bis zu Autos. Shopping-Center haben mich jedoch mehr fasziniert.“ Hofbauer war von 2000 bis 2007 sogar für vier Wiener Center zugleich verantwortlich.