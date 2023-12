Jugendliche von Auto erfasst: Lenkerin flüchtig

Ein schwarzes Auto erfasste die 14-Jährige am Freitag gegen 7.40 Uhr in Waidhofen an der Ybbs beim Überqueren eines Zebrastreifens. Die Unfalllenkerin dürfte die Jugendliche übersehen haben. Nach der Kollision hielt die Frau unverzüglich an, um der Jugendlichen zu helfen. Doch die Ukrainerin gab ihr - vermutlich auch aufgrund von Sprachbarrieren - zu verstehen, dass sie zur Schule müsse. Also fuhr die 50-Jährige weiter.