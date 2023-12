Wenn Krieg die stille Zeit für immer zerbombt

Armenische Bevölkerung zeigt sich großzügig gegenüber den Vertriebenen

Die Mutter kann noch ein paar Monate gratis in ihrem neuen Zuhause bleiben, aber wie es danach weitergeht, weiß sie nicht. „Ich habe so viele Sorgen, dass ich keine Kraft habe zum Nachdenken.“ Dennoch gibt sie nicht auf. Was gibt in so einer ausweglosen Situation noch Hoffnung? Sie kann nicht antworten, sondern blickt mit Tränen in den Augen zu ihrem Sohn.