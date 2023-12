Ex-Sitcom-Star will US-Präsident Biden hängen

Fühlt sich missverstanden

Auf den darauffolgenden Shitstorm reagierte Schneider erst nur, indem er sein Tweet entfernte. Als das die Skandalwogen nicht glättete, behauptete er per Statement an die Medien, dass er missverstanden wurde: „Ehrlich Leute? Ich habe nie zur Gewalt aufgerufen, noch habe ich den US-Präsidenten bedroht, so wie es viele andere Promis in der Vergangenheit getan haben. Ihr solltet mein Posting besser noch einmal lesen, ehe ihr diesen Nonsens glaubt.“