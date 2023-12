George Clooney: Klares Nein zur Batman-Zugabe?

Interessanterweise hatte Clooney vergeblich versucht, seinen guten Freund Ben Affleck davon abzuraten, in „Batman v. Batman: Dawn of Justice“ in seine Fußstapfen zu treten. In der Radioshow von Howard enthüllte er dazu 2020: „Ich habe zu Ben gesagt ‚Tu es nicht‘. Doch er hat meine Erfahrungen in den Wind geschlagen und einen wirklich guten Job als Batman gemacht!“