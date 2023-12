Eiskaltes Weihnachten wurde gerade noch vermieden

Zumindest viermal im Jahr fällt in der Wohnhausanlage in Michelhausen das Warmwasser aus. Betroffen sind 200 bis 300 Wohneinheiten, auch das Mieterpaar Elisabeth Vogl und Gerhard Kemedinger (siehe Bild oben) lebt dort. Jetzt – kurz vor Weihnachten – war es wieder so weit. Als der Mieter das meldete, hieß es von seiner Genossenschaft, der WET-Gruppe, dass das Problem diese Woche vermutlich nicht mehr gelöst werden könne.